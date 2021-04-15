Горняк22: Барнаульскую ТЭЦ-2 обследуют минимум три экспертные организации

Комиссия, расследующая обрушение трубы Барнаульской ТЭЦ-2, распорядилась до конца недели создать экспертную группу, в которую войдут не менее трех специалистов, имеющих лицензиею на проведение экспертизы промышленной безопасности. Об этом сообщает СГК.

Комиссию возглавил замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев. Также в ее состав вошли представители мэрии, МЧС и технические специалисты СГК. Всего 13 человек.

Итоговые материалы расследования ожидаются не ранее середины мая.

Фото: sibgenco.online

Барнаул

Алтайская правда