Горняк22: Барнаульскую ТЭЦ-2 обследуют минимум три экспертные организации

Горняк22: Барнаульскую ТЭЦ-2 обследуют минимум три экспертные организации15.04.2021
Комиссия, расследующая обрушение трубы Барнаульской ТЭЦ-2, распорядилась до конца недели создать экспертную группу, в которую войдут не менее трех специалистов, имеющих лицензиею на проведение экспертизы промышленной безопасности. Об этом сообщает СГК.
Комиссию возглавил замруководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрей Плешивцев. Также в ее состав вошли представители мэрии, МЧС и технические специалисты СГК. Всего 13 человек.
Итоговые материалы расследования ожидаются не ранее середины мая.
Фото: sibgenco.online
Барнаул