Горняк22: Нелегальную раздачу интернета на 23 млн рублей расследуют в Бийске

Полиция заподозрила двоих жителей Бийска в нелегальной раздаче интернет-трафика, приобретаемого у крупного провайдера. Убытки последнего оцениваются почти в 23 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительным данным, некие лица заключали договоры с крупным интернет-провайдером, после чего сами выступали в роли провайдера, то есть, предлагали жителям Бийска и Бийского района подключиться и собирали с них ежемесячные платежи. Для этого у них имелось необходимое оборудование. Эта нелегальная схема действовала на протяжении семи лет.

В рамках следственных мероприятий у двоих бийчан были проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято сетевое оборудование, компьютеры, мачты со спутниковыми антеннами. Возбуждено уголовное дело о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

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Алтайская правда