Горняк22: Жительнице Алтайского края грозит срок за ложный донос

Обвинение в ложном сообщении о преступлении предъявлено гостье краевого центра, заявившей о краже. К сотрудникам Алтайского линейного управления МВД России обратилась 30-летняя пассажирка рейсового автобуса, прибывшего в Барнаул.

Дама заявила, что в пути кто-то похитил ее дамскую сумку, в которой были паспорт, банковская карта и деньги. Полицейские предупредили женщину об ответственности за ложные показания, но она продолжила настаивать на своем.

Как сообщила «АП» пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России на транспорте, в ходе проверки информации выяснилось, что дама, мягко говоря, лукавит. Отец женщины рассказал, что паспорт находится у него. Дочь планировала взять по этому документу кредит и уехать в Барнаул в гости к знакомым, оставив без присмотра малолетних детей. Из-за этого между родственниками произошел конфликт. Отец попробовал помешать отъезду дочери.

Но та всё равно уехала, а чтобы получить новый документ придумала историю о краже.

Ей грозит наказание за заведомо ложный донос – штраф до ста двадцати тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

Барнаул

Алтайская правда