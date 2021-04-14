Горняк22: Алтайские пожарные тушили пеной пожар на железной дороге в рамках учений

Сотрудники МЧС 13 апреля провели учения на железнодорожной станции города Рубцовска.

По легенде, на входной стрелке станции сошли грузовые вагоны – цистерны с топливом. В результате дизельное топливо разлилось и загорелось. Огонь мог распространиться на вагоны. Было прервано движение поездов и грузовых составов. Возникла угроза жизни работников жд-транспорта и горожан.

На место прибыла пожарная охрана, была дана команда на создание двух отделений в теплоотражательных костюмах. Разлитое топливо тушили воздушно-механической пеной. Также из двух стволов подали распылитель для осаждения паров газа и охлаждения соседних вагонов, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Алтайская правда