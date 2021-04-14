Горняк22: Вода ушла из домов Алтайского края, но участки подтоплены

В Алтайском крае, по данным на 13 апреля, стабилизируется паводковая ситуация. Накануне было подтоплено два жилых дома, еще днем ранее – 9, а сейчас – ни одного.

По информации ГУ МЧС по региону, подтопления зарегистрированы в шести населенных пунктах шести муниципальных образований – Краснощековского, Петропавловского, Рубцовского, Быстроистокского, Усть-Калманского районов, Камня-на-Оби.

Всего вода зашла на 48 приусадебных участков, 1 отрезок местной автодороги, также затруднен проезд к пяти жилым домам.

К примеру, в селе Усть-Козлуха Краснощековского района подтоплены участки. Там работают 20 спасателей, 5 единиц техники, 2 плавсредства, 2 мотопомпы. За ситуацией следят с беспилотников.

В селе Зеленый Дол Петропавловского района подтоплены придворовые территории. Там дежурят 5 человек, пригнано 2 единицы техники. В Усть-Калманском районе находятся спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова.

Сотрудники Сибирского спасательного центра из Новосибирска работают в Петропавловском, Краснощековском, Солтонском районах – следят за паводковой обстановкой, укрепляют дамбы и прибрежные линии.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Новости Камня-на-Оби | Усть-Калманский район | Рубцовский район | Краснощековский район | Быстроистокский район | Петропавловский район

Алтайская правда