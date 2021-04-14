Горняк22: Отопление скоро восстановится в Барнауле после аварии на ТЭЦ

На ТЭЦ-2 в Барнауле включено в работу резервное оборудование. В ближайшее время параметры отопления и горячего водоснабжения будут восстановлены.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, температурный режим на социальных объектах соответствует нормативам.

Ранее глава города Вячеслав Франк провел заседание городского оперативного штаба. Параметры подачи отопления для части потребителей были незначительно снижены из-за обрушения трубы.

Барнаул

Алтайская правда