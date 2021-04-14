Горняк22: При пожаре в барнаульской многоэтажке погибли два человека

13 апреля в 15:44 в пожарную часть Барнаула поступило сообщение о возгорании в десятиэтажном доме. В результате пожара погибли мужчина и женщина.

Пожар произошел в одной из квартир на 10 этаже на улице Взлетной. По лестничным маршам было эвакуировано 20 человек, из них 6 детей. Также звеньями газодымозащитной службы спасено 4 человека из соседних квартир.

Огонь повредил стены, мебель, вещи в квартире на площади около 20 квадратных метров. К сожалению, при пожаре погибли мужчина и женщина.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, причины и подробности происшествия устанавливаются.

Фото и видео: сообщество «Инцидент Барнаул»

Барнаул | Пожар

Алтайская правда