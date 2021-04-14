Горняк22: Родственники из алтайского села похищали домашний скот у местных жителей

Вынесен приговор жителям Смоленского района, которые организованно похищали домашний скот и имущество у сельчан. В общей сложности они совершили 32 кражи.

В 2018 году 37-летний житель Смоленского района организовал группу, чтобы похищать домашних животных и иное имущества у жителей алтайских сел. К этому делу он привлек свою 32-летнюю сожительницу и ее 25-летняя сестру. Также, угрожая и запугивая, он заставил совершить несколько краж 16-летнюю дочь своей подруги.

С мая по ноябрь участники преступной группы незаконно проникали в хозпостройки жителей нескольких районов Алтайского края. Они похищали кур, лошадей, свиней, овец, а также другое ценное имущество. Мужчина занимался организации преступлений, а также сбывал похищенное. В общей сложности за 8 месяцев группа совершила 32 кражи на сумму более 1 миллиона рублей, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Также в декабре 2018 года обвиняемый поджег автомобиль своего брата. А в сентябре прошлого года изнасиловал 16-летнюю племянницу своей сожительницы.

Суд назначил организатору группы 13 лет лишения свободы, другим участникам — 5 лет 10 месяцев и 6 лет 6 месяцев с отсрочкой, несовершеннолетней девушке — 3 года 6 месяцев условно.

Смоленский район

Алтайская правда