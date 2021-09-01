Горняк22: Под Барнаулом 1 сентября на один час перекроют дорогу

Знак. Кирпич Фото: pexels.com

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать время и маршрут для проезда данного участка

1 сентября в пригороде Барнаула будет перекрыто движение для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Так, с 12.25 до 13.25 закроют движение на участке автодороги «Бобровка – а/д «Фирсово-Бобровка – Рассказиха» – Рассказиха». Также нельзя будет проехать в это время на участке автодороги «аэродром – а/д «Фирсово – Бобровка – Рассказиха» – поселок Лесной».

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и заранее выбирать маршрут для проезда.

Ранее сообщалось, что военные на несколько часов закроют дорогу под Барнаулом.

ТОЛК