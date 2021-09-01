Горняк22: Ракшин начинает новые стройки жилых комплексов в Барнауле

Эскиз дома на ул. Пролетарской, 125 Фото: Мастерская "Классика"

Собственники «Марии-Ра» запускают строительство жилой высотки у «Сити-Центра» в Барнауле, а также готовятся осваивать целый квартал за музыкальным театром и межуют землю в лесу

Компания «Мария-Ра», принадлежащая известной семье Ракшиных, получила разрешение на возведение высотного дома на ул. Пролетарской, 125 (рядом с «Сити-Центром») в Барнауле. Оно будет действовать до конца 2024 года, сообщает официальный сайт комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Проект на ул. Пролетарской, 125 Фото: Александр Деринг

Ранее стало известно, что в доме планируется 16 этажей, 75 квартир на 153 человека, коммерческие помещения на первом этаже, подземная парковка на 36 машино-мест и миниатюрная дворовая площадка в 300 «квадратов». На ней разместят досуговую, детскую игровую, спортивную, хозяйственную зоны. Из-за пластичного архитектурного решения во многих квартирах комнаты по проекту имеют нестандартные формы.

Что еще построят Ракшины

Проект на ул. Пролетарской, 125 Фото: Александр Деринг

Вместе с этим предприниматели планируют и другие более масштабные стройки в Барнауле. Так, на днях в мэрию обратилась компания «Сибирь», подконтрольная семье Ракшиных, которая просит подготовить проект межевания территории на пр. Сибирском, 36в, вблизи Алтайского музыкального театра.

Здесь перспективен фактически целый квартал, ограниченный пр. Сибирским, улицами Шевченко, Культурной и бульваром 9 Января. Его площадь составляет порядка 30 тыс. кв. м. Большая часть сейчас свободна, на отдельных участках числятся лишь гаражи, стоянки, ветхие частные дома.

20 августа, 7:28

Компания Ракшина изменит до неузнаваемости скучный офисник в Барнауле

Евгений Ракшин начал реконструировать принадлежащее ему офисное здание на пр. Строителей, 43, в Барнауле. Проект на треть увеличит его площадь и изменит внешний вид

Кстати, некоторые строения самовольные. Недавно профильный комитет потребовал их сноса. Поэтому территорию уже расчищают от этих объектов и густых зарослей. Летом здесь начались работы по подготовке площадки к масштабной стройке нового жилого комплекса. В компании «Мария-Ра» его подробности пока не раскрывают и планируют показать проект чуть позже.

Ранее «Толк» сообщал, что бизнесмены владеют 21 тыс. кв. м территории на пр. Сибирском, 36б. До 2015 года она принадлежала обанкроченной компании «Производственно-ремонтное предприятие», которая входила в структуру министерства обороны. Новые хозяева уже добились поправок в Правила застройки, которые позволяют возводить здесь 25-этажки.

Также совладелец «Марии-Ра» и сын ее основателя Евгений Ракшин, который отвечает в структуре за девелопмент, обратился в мэрию с просьбой размежевать землю в тупике 1-м Вешнем, 36а. Участок примыкает к реликтовому бору, находится в окружении элитных коттеджей, недалеко от горнолыжного комплекса «Авальман».

Мэр города Вячеслав Франк дал соответствующее распоряжение еще в феврале этого года. Однако проекты межевания пока не публиковались. Но с высокой долей вероятности на этой территории тоже планируется возведение коммерческих или жилых объектов.

По данным ЕГРН, по указанному адресу числится два участка общей площадью 5 тыс. кв. м. Один предназначен для индивидуальной жилой застройки, второй (временный) – для иных видов использования, характерных для населенных пунктов.

ТОЛК