Горняк22: Подтопления произошли в 16 населенных пунктах Алтайского края

В правительстве Алтайского края 12 апреля прошло оперативное совещание по паводковой обстановке.

По оперативным данным на 12 апреля, в регионе подтопления зарегистрированы в 16 населенных пунктов в 10 муниципальных образованиях. В Петропавловском районе вода зашла в два жилых дома – ее уровень над полом превышает пять сантиметров. В Краснощековском и Третьяковском районах трудно проехать к 29 жилым домам.

Накануне в регион прибыла аэромобильная группа Сибирского спасательного центра МЧС России: 40 челочек и 14 единиц техники. Об этом на совещании сказал руководитель управления по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности в крае Михаил Плешивцев.

Также он сообщил, что оперативные группы МЧС и спасатели ГОЧС и ПБ работают сейчас в Третьяковском, Шипуновском, Краснощековском районах. Они оказывают помощь населению, отслеживают паводковую ситуацию. В то же время в МЧС собрали межведомственный штаб.

«Развернуто пять водоналивных дамб. 9 и 10 апреля проведены взрывные работы на реке Чарыш – всего совершено 35 подрывов», – сообщает пресс-служба губернатора.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайская правда