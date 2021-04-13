Горняк22: Двое пострадали в ДТП с автобусом на Змеиногорском тракте в Барнауле

В ГИБДД рассказали подробности ДТП, которое произошло 12 апреля на Змеиногорском тракте в Барнауле.

Авария случилась в 12:05 в районе дома №49. По данным полиции, водитель-мужчина 1969 года рождения на автомобиле Toyota Sprinter поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и не уступил дорогу транспорту, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо. В результате Toyota столкнулась с автобусом Hyundai County, за рулем которого сидел мужчина 1970 года рождения.

Водителю и пассажирке (женщина 1972 года рождения) из автомобиля Toyota оказана медпомощь в больнице. Оба госпитализированы.

По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: ГИБДД Барнаула

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Алтайская правда