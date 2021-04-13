Горняк22: СК возбудил уголовное дело после обращения жильцов аварийного дома из Бийского района

Следком России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности при расселении из аварийного жилья в поселке Боровой.

На прошлой неделе в СМИ появилось видеообращение жителей аварийного дома из поселка Боровой Бийского района. Они рассказали, что администрация предоставила им для переселения не пригодное для проживания помещение.

По данному факту проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели аварийное жилье, а также здание, в которое планируется переселить людей, встретились с группой жильцов.

По данным следствия, в 2018 году двухэтажный дом был признан аварийным. Его должны были снести в марте этого года. Однако он не вошел в перечень аварийных домов, которым должна быть предоставлена финансовая поддержка в рамках реализации программы переселения. При этом должностные лица администрации Малоугреневского сельского совета не предоставили другие жилые помещения, пригодные для проживания.

Сегодня следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, сообщает СК по Алтайскому краю. Будет организован личный прием жителей аварийного дома для выяснения значимых для следствия обстоятельств.

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Бийский район

Алтайская правда