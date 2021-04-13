Горняк22: Суд признал виновным в грабеже главу Солонешенского района

Вынесен приговор главе Солонешенского района. Он признан виновным в грабеже и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

В октябре 2019 года в Солонешенском районе между главой и местной жительницей произошел конфликт. Чтобы зафиксировать подробности ссоры и позже передать это в СМИ, женщина стала производить видеозапись на свой телефон. Чиновник, не желая огласки, отобрал телефон у потерпевшей и ушел с ним, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия мужчина вину не признал, утверждая, что местная жительница на протяжении длительного времени провоцировала его на конфликты и оговаривала.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Солонешенский район

Алтайская правда