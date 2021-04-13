Горняк22: В алтайском селе после строительства дамбы вода пошла в дома

В селе Советский Путь Локтевского района затоплен 21 дом. В девяти из них вода оказалась выше уровня пола, в некоторых — почти дошла до подоконника. По мнению местных жителей, причиной случившегося стала новая искусственная дамба.

Председатель Совета депутатов Новомихайловского сельсовета Константин Московкин рассказал, что село два дня оставалось отрезанным от транспортного сообщения. Только 12 апреля после полудня удалось перерыть основную трассу, после чего уровень воды понизился.

По его мнению, причиной случившегося стала новая искусственная дамба. Ее построили по просьбе жителей ул. Молодежной, которая в 2015 году подверглась затоплению. Тогда был сильный паводок, два моста пропускной площадью с ним не справились: вода перешла объездную дорогу, выполняющую роль дамбы, и затопила улицу.

У главы администрации Новомихайловского сельсовета Елены Королевой мы узнали, что выплаты пострадавшим не производились, так как ЧС объявили только на территории района. Край денег на эти цели не выделил, а в районном бюджете собственных средств не было.

После этого администрация Локтевского района обратилась в «Алтайавтодор», который облуживает дорогу, с инициативой увеличить пропускную способность имеющихся сооружений.

– В 2019 году по разработанному проекту построили новый объект. Он включил в себя вместо двух мостов площадью 15 кв. м одну трубу площадью 8 кв. м, которая при этом оказалась выше нижнего уровня старых мостов, – рассказывает Константин Московкин. – Было поднято дорожное полотно, создана искусственная дамба, которая в этом году направила поток воды на село. Резервная труба, установленная за объездной дорогой, оказалась выше, чем затопленные дома. Вода в нее идет только после того, как затопит два крайних дома.

Жители села получили эффект, обратный ожидаемому.

Мы направили запросы в «Алтайавтодор» и администрацию Локтевского района, чтобы узнать, как специалисты предлагают решать возникшую проблему.

Фото предоставлено Новомихайловским сельсоветом

Локтевский район

Алтайская правда