Горняк22: На Алтае мужчина убил пенсионера, который продал ему машину с обременением

Горняк22: На Алтае мужчина убил пенсионера, который продал ему машину с обременением

12.04.2021 0 Автор Горняк22

Житель Алтайского края обвиняется в убийстве пожилого человека, у которого купил автомобиль.

Как рассказали в региональном Следкоме, обвинение предъявлено 54-летнему жителю Алтайского района. По данным следствия, в марте 2021 года мужчина приобрел авто у жителя одного из сёл. Когда начал ставить машину на учет в ГИБДД, узнал, что на транспорт судебными приставами наложены обременения.

Мужчине новость не понравилась. Он решил прийти к бывшему хозяину авто и разобраться в ситуации. В итоге явился к нему 1 апреля в нетрезвом виде. Разговор перерос в ссору, и новый хозяин авто ударил 85-летнего пенсионера ножом – не менее трех раз по жизненно важным органам. Человек умер на месте происшествия.

Обвиняемого поместили под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства.

Использовано иллюстративное фото

Алтайский район 

Алтайская правда

РубрикаАлтайский край

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