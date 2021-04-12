Горняк22: Власти выясняют обстоятельства смерти ученицы лицея в Рубцовске

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и региональный Минобр выясняют обстоятельства смерти 12-летней ученицы лицея «Эрудит» в Рубцовске.

11 апреля в соцсетях появились утверждения о том, что девочка умерла, якобы, после тяжелого разговора с завучем. Информацию также опубликовал ряд местных СМИ.

Утром 12 апреля представители алтайского Минобра вместе с Ольгой Казанцевой выезжают на место событий. Для родителей учеников лицея будет организован личный прием. Руководству лицея и рубцовскому управлению образования направлены официальные запросы.

Новости Рубцовска

Алтайская правда