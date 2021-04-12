Горняк22: В масштабном ДТП в Турции погибла сибирячка

Накануне в Турции перевернулся автобус с 32 российскими туристами. 26 человек пострадали, одна женщина погибла. Она оказалась жительницей Хакасии – об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

«Республика окажет родственникам погибшей всю необходимую поддержку. От имени всех жителей Хакасии и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Турции», – написал глава региона.

По предварительным данным, полученным от полиции, водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

Алтайская правда