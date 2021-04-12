Горняк22: По факту смерти рубцовской школьницы начато расследование

Горняк22: По факту смерти рубцовской школьницы начато расследование12.04.2021
Алтайский следком возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней ученицы лицея в Рубцовске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, Тело пятиклассницы было обнаружено в ее квртире в Рубцовске. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Дело расследуется.
«Следователем будут тщательно проверены все версии и установлены причины произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — гласит сообщение на сайте следственного комитета.
Напомним, ранее о смерти девочки писали в соцсетях, утверждая, что это произошло после ее тяжелого разговора с завучем. 12 апреля в Рубцовск отправится комиссия регионального Минобра и детский омбудсмен Ольга Казанцева.
Фото: Максим Стрелковский
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