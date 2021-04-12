Горняк22: Человека убило упавшим деревом в Барнауле

В Барнауле, возле дома №136 на Павловском тракте на человека упало дерево. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» «Инцидент-Барнаул».

«Судя по фотографии с места происшествия пострадавший от полученных травм скончался. На месте работают сотрудники полиции», — гласит текст сообщения.

Со ссылкой на пресс-службу краевого следкома, автор поста добавляет, что на месте происшествия работает следователь. В ходе доследственной проверки будут устанавливаться ответственные за безопасность при благоустройстве территории, на которой росло дерево. Их действиям будет дана юридическая оценка.

Фото: участник сообщества "Инцидент Барнаул"

Барнаул

Алтайская правда