Горняк22: СК наградил члена алтайского отряда «Лиза Алерт» за поиски похищенной девочки

Награждение Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Мужчина лично принимал участие в поисковых работах на месте пропажи школьницы, которую похитил и удерживал 40-летний мужчина

Руководство следственного управления СКР по Алтайскому краю вручило благодарственное письмо члену поискового отряда «Лиза Алерт» Павлу Скляренко после совместной работы по розыску похищенной школьницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Именно волонтеры отряда обнаружили на берегу реки вещи пропавшего ребенка, днем и ночью вели поиски девочки», – говорится в сообщении.

Скляренко непосредственно принимал участие в работах.

В СК отметили, что волонтеры «бескорыстно, не жалея сил и времени разыскивают без вести пропавших, оказывая посильную помощь органам следствия». Награждение приурочили к международному Дню пропавших людей, который ежегодно отмечается 30 августа.

Днем 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя школьница. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина, а потом отпустил. Похититель подался в бега и был задержан спустя несколько дней на территории соседнего региона. Свою вину он уже признал. По данным СМИ, к преступлению злоумышленник тщательно готовился – оборудовал подвал, а жертву долго выслеживал.

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