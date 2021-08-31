Горняк22: В Алтайском крае рабочий фермы получил тяжелую травму позвоночника
Следственный комитет Фото: sledcom.ru
Следователи возбудили уголовное дело — они выясняют, по какой причине мужчина сорвался с крыши по время кровельных работ
В Алтайском крае возбудили уголовное дело после травмирования работника одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Инцидент произошел 2 июля в Шипуновском районе.
Мужчина упал с высоты во время кровельных работ на крыше зернового тока, получив тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника, травму живота и грудной клетки. Повреждения оценили как тяжкий вред здоровью.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за технику безопасности на предприятии.
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