Горняк22: У барнаульского чиновника арестовали автомобиль из-за дела о мошенничестве

В Барнауле на скамью подсудимых попадут бывший глава и главный специалист Лебяжинской сельской администрации. Их обвиняют по делу о присвоении и растрате, а также мошенничестве.

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, одно преступление было совершено с августа по декабрь 2017 года. Как полагают следователи, глава администрации подделал и подписал фиктивные договоры подряда. А главный специалист ему помог. Это был контракт с предпринимателем на благоустройство территории, подготовку инфраструктуры района к зиме, проведение праздников.

Своим подчиненным глава администрации поручил составить акты выполненных работ – понятно, что никакие работы на самом деле предприниматель не выполнял. Ущерб от этих действий оценен в 207 тыс. рублей.

Еще один эпизод имел место в период с декабря 2017 по март 2018 года. Упомянутые выше чиновники «нарисовали» и другие документы. По бумагам предприниматель якобы сделал дамбу и очистил водопропускные сооружения. Глава администрации уволился, после чего предоставил поддельные документы новому руководителю. Ущерб от этого мошенничества превысил 450 тыс. рублей.

Преступления раскрыли сотрудники ФСБ. На предварительном следствии чиновники признали вину – оба. На автомобиль бывшего главы администрации наложили арест.

Барнаул

Алтайская правда