Горняк22: На пяти перекрестках Барнаула 31 августа отключат светофоры

Светофор Фото: pixabay.com

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде этих участков и соблюдать требования дорожных знаков

На нескольких перекрестках Барнаула 31 августа отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что мера нужна для планового ремонта электросетей.

Отключение пройдет с 09.00 до 12.00 на участках:

– проспект Ленина – улица Гоголя

– проспект Ленина – улица Никитина

– проспект Социалистический – улица Никитина

– проспект Красноармейский – улица Никитина

– улица Георгия Исакова – улица Шукшина

В администрации принесли извинения автомобилистам за доставленные неудобства.

Ранее стало известно о том, что на запуск трамваев в поселок Южный Барнаула может понадобиться до 1 млрд рублей.

ТОЛК