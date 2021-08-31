Горняк22: В России до 2024 года изменят ЕГЭ по всем предметам

ЕГЭ. Экзамен. Школа Фото: pixabay.com

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что до 1 сентября ведомство выставит демоверсии по всем предметам предстоящего ЕГЭ 2022 года, в которых отразятся все изменения

В 2022-2024 годах в России годах начнут менять ЕГЭ почти по всем предметам, но изменения не будут революционными, сообщает «РИА Новости».

«В этом году у нас будут изменения по всем предметам, кроме информатики. Это связано с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, учились по современным образовательным стандартам», – объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, все изменения в экзаменах пройдут поэтапно в течение трех следующих лет и будут направлены на то, чтобы школьнике не заучивали даты и события, а могли применять полученные знания на практике.

Ранее глава Минпросвещения заявил об отсутствии альтернатив ЕГЭ. При этом, по его словам, ведомство готово рассмотреть предложения по «другому механизму оценки знаний».

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