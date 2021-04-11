Горняк22: Бийчанина будут судить по обвинению в разбойном нападении на подростка

Перед судом предстанет житель города Бийска, который обвиняется в разбойном нападении на 17-летнего подростка. Об этом сообщает алтайский следком.

По версии следствия, в ноябре минувшего года мужчина подъехал к дому 17-летнего знакомого и попросил его спуститься для разговора. Подросток сел в автомобиль, после чего обвиняемый отвез его в безлюдное место и принялся избивать палкой, требуя телефон и деньги. Молодой человек получил черепно-мозговую и другие травмы различной степени тяжести. Кроме того, подсудимый сдавливал шею потерпевшего веревкой. Юноша пообещал все отдать, но когда мужчина привез его домой, ему помешали родственники потерпевшего.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал в полном объеме. В феврале текущего года он уже осужден за совершение аналогичного преступления в отношении мужчины.

Фото: алтайский следком

Новости Бийска

Алтайская правда