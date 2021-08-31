Горняк22: В алтайских мантах обнаружили опасные антибиотики

Манты Фото: pexels.com

Антибиотики используются для стимуляции роста или лечения болезней животных. Употребление таких продуктов, содержащих антибиотики, опасно для человека из-за выработки привыкания к препаратам

В мантах бийского производство обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы, сообщает пресс-служба краевого Россельхознадзора. Речь идет о продукции под брендами «Каспийские» и «Русская трапеза».

Так, в августе специалисты взяли пробы партии полуфабрикатов. Проверка показала, что в продукции содержится окситетрациклин.

В ведомстве отметили, что наличие антибиотиков в замороженных полуфабрикатах является недопустимым и нарушает регламент Таможенного союза.

От производителя потребовали изъять из продажи всю партию. Также компанию могут лишить декларации о соответствии и привлечь к административной ответственности.

Теперь под контролем Управления производитель обязан устранить выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что потенциально опасную партию свежих овощей из Узбекистана и Казахстана не дали ввезти в Алтайский край.

ТОЛК