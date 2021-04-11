Горняк22: Пожар на складе вынудил мэрию Барнаула на два дня отключить светофор

На улице Власихинская в Барнауле ведутся восстановительные работы после сильного пожара, уничтожившего располагавшийся здесь склад. В связи с этим, светофор на перекрестке улиц Власихинская и Лазурная будет отключен до 12 апреля.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанного участка улично-дорожной сети, соблюдайте требования дорожных знаков. Приносим извинения за причиненные неудобства», – гласит текст официального сообщения на сайте барнаульской администрации.

ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщает, что в настоящее время производится разборка и приливка конструкций здания.

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Барнаул

Алтайская правда