Горняк22: На берегу Пивоварки обнаружено тело мужчины

На берегу реки Пивоварки обнаружен труп мужчины. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Тело было обнаружено в районе улицы Загородной, на месте происшествия работали сотрудники полиции, прибывшие на нескольких машинах. Фото поделилась одна из участниц сообщества.

По данным следкома, по факту происшествия ведется проверка. Личность покойного устанавливается. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, видимых повреждений на теле нет.

Фото: vk.com/incident22

Барнаул

Алтайская правда