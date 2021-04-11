Горняк22: МЧС сообщает о возможном подтоплении домов на берегах Ануя

Горняк22: МЧС сообщает о возможном подтоплении домов на берегах Ануя11.04.2021
ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщает, что на реке Ануй (район совхоза Ануйский, с.Зеленый Дол) продолжится подъем уровня воды, возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.
Синоптики прогнозируют также вскрытие Чарыша в районе совхоза Чарышский, Скопление талых вод в низинах наблюдается и в других районах края. Там действуют опергруппы главка, мониторящие обстановку при помощи беспилотников.
В Краснощековском районе возле Карпово-2 подтоплен участок внутрипоселковой дороги. На месте дежурят спасатели, проведены профилактические подрывы льда, на всякий случай заранее развёрнуты водоналивные дамбы. Восемь комплектов таких же доставлены в Шипуновский район (с. Белоглазово), но подтоплений тут пока нет. Здесь также взорвали лед.
На реке Алей в Локтевском районе у населённого пункта Локоть наблюдаются разводья. В Третьяковском районе (село Староалейское) размыло дорогу талыми водами с полей. Отрезаны пять жилых домов, гражданам оказана помощь. На реке Локтевка подтопило 12 приусадебных участков в селе Калмыцкие Мысы (Поспелихинский район). Организован временный гидропост, ведется наблюдение за уровнем воды.
В Усть-Пристанском районе (село Нижнеозерное) из-за обильного снеготаяния произошел перелив воды через местную автодорогу. Движение транспорта высокой проходимости и грузовых автомобилей возможно. Сходная ситуация и в Солонешенском районе, где талыми водами подтоплена автодорога Калининский — Сибирячиха. На местах подтопления дежурят опергруппы местных гарнизонов.
Есть подтопленные водой дома в селе Николаевка Поспелихинского района (4 дома), в селе Успенка Локтевского района (9 домов). Информация уточняется. Подтопления приусадебных участков зафиксированы также в селах Белоглазово, Озерки, Ясная Поляна (Шипуновский район), Маралиха и Усть-Козлуха (Краснощёковский район).
Ситуация во всех населенных пунктах — под контролем.
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю