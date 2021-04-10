Горняк22: Алтайский строитель, упавший с высоты, пожаловался на работодателя прокурору

Прокуратура в Алтайском крае провела проверку по факту несчастного случая: строитель упал с высоты и получил сильные травмы.

Как сообщает ведомство, в сентябре 2020 года мужчина оформился строителем-отделочником в Рубцовске, заключил трудовой договор. Выполняя работу, он упал с высоты и получил переломы с разрывом одного внутреннего органа. Вред его здоровью оценен как тяжкий.

Работодатель отправил в инспекцию по труду извещение о несчастном случае. Однако этот случай, как несчастный, на производстве не расследовался. Комиссия не создавалась, акты не составлялись.

Прокуратура провела проверку и направила в суд иск, по результатам которого случившееся было признано несчастным случаем на производстве.

Это не первая такая ситуация. Ранее в ведомство обращался другой пострадавший, который на работе лишился пальцев руки. Суд также встал на его сторону.

Использовано иллюстративное фото

Новости Рубцовска

Алтайская правда