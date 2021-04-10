Горняк22: Председатель СК РФ взял на контроль видеообращение жителей из Бийского района

Председатель Следственного комитета России поставил на особый контроль расследование ряда уголовных дел и ход проведения проверок. В том числе, ситуацию в селе Малоугринево Бийского района, где сельчан уже несколько лет не могут переселить из аварийного жилья.

СК по Алтайскому краю организована проверка по материалам СМИ, сообщает пресс-служба ведомства. В ее ходе предстоит выяснить обстоятельства, при которых жителей аварийного дома в Бийском районе переселяют в непригодное жилье. Также предстоит проверить на предмет халатности действия сотрудников администрации сельского совета Бийского района, которые должны были заниматься расселения людей.

Председатель Следственного комитета поручил руководителям территориальных подразделений доложить о проведенном комплексе следственных действий. А также установить все обстоятельства преступлений и лиц, причастных к их совершению, дать правовую оценку их действиям.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители аварийного дома в Бийском районе обратились с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору региону Виктору Томенко. Они рассказали в своем видеообращении, что уже в течении трех лет их не могут переселить из аварийного жилья.

Бийский район

Алтайская правда