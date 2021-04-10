Горняк22: «Виртуальная покупка»: полицейские устанавливают личность интернет-продавца

В отдел полиции по Индустриальному району Управления МВД России по Барнаулу обратился 23-летний барнаулец. Парень рассказал, что на одном из сайтов в Интернете увидел объявление о продаже шлема виртуальной реальности. В ходе переписки продавец предложил отправить покупку через службу доставки. Цена за товар составила 26 000 рублей.

В дальнейшем заявителю на электронную почту пришло письмо, в котором была ссылка для оплаты заказа. Перейдя по ней, барнаулец ввел данные своей банковской карты, с которой списалось 25 000 рублей. Однако сразу же получил ответ, что оплата не прошла и необходимо заново провести транзакцию, в результате которой снялось еще 5000 рублей.

В последующем продавец шлема перестал отвечать на сообщения и заблокировал свой аккаунт. Молодой человек обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с банковского счёта».

Алтайская правда