Горняк22: Барнаулец задержан за серию краж и грабежей

Барнаулец, промышлявший кражами и грабежами магазинов и ломбарда, задержан. Он успел «обчистить» несколько торговых точек почти на 100 тысяч рублей.

В полицию поступило несколько заявлений от представителей магазинов электроники и бытовой техники о кражах товара. Также в правоохранительные органы обратились сотрудники ломбарда и продуктовых торговых точек с сообщением о том, что некий мужчина похитил ювелирные изделия и спиртные напитки.

Как выяснили полицейские, так погулял по магазинам и ломбардам 35-летний житель краевой столицы, у которого не было постоянного места работы.

Стало известно, что фигурант причастен к пяти преступлениям. Украл золотые украшения – серьги и кольцо с гранатом, а также системный блок, наушники, продукты, спиртные напитки. Похищенное он продавал, а полученные деньги тратил на собственные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 161 и 158 Уголовного кодекса РФ «Грабёж» и «Кража».

Барнаул

Алтайская правда