Горняк22: Более 90 человек тушат масштабный пожар в Барнауле

Сильный пожар тушат в Барнауле поздним вечером 9 апреля. Пламя охватило крупное здание. По предварительным данным, огонь разошелся на 800 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю, информация о происшествии поступила в 21:14. На ул. Власихинской, 177 загорелось одноэтажное складское помещение.

Прибыв на место, пожарные увидели, что горит кровля каркасно-металлического здания. К тушению привлекли 92 человека, направили на место 28 единиц техники (из них от МЧС – 89 человек и 25 единиц техники).

Информации о пострадавших на момент подготовки новости не поступало. Пожар локализован.

Очевидцы в социальных сетях рассказывают, что слышали звуки, похожие на взрывы. Горожан шокирует масштаб пожара. От здания расходились мощные языки пламени, продолжает клубиться сильный дым.

Также очевидцы рассказывают, что ветер несёт дым в сторону аэропорта.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Алтайская правда