Горняк22: Барнаулец заплатит штраф за выпитую в магазине бутылку коньяка

Жителю Барнаула придется заплатить тысячу рублей за маленькую бутылочку коньяка стоимостью 74 рубля. И все благодаря тому, что он не смог удержаться и выпил спиртное в магазине, не заплатив.

В марте один из жителей города зашел в магазин «Мария Ра» и почувствовал внезапное и сильное желание выпить. С деньгами у него было туго, поэтому решил не усложнять себе жизнь: просто взять спиртное и выпить прям здесь же, в магазине, пока никто не видит.

Прикинув, сколько может употребить за раз, мужчина пришел к выводу, что вполне сойдет небольшая 100-граммовая бутылочка. Изучив весь выбор, остановился на трехлетнем российском коньяке за 74 рублей. Путь мелочь и недорого, но приятные ощущения после принятия точно гарантирует.

Он залпом опрокинул бутылочку, поставил пустую тару на витрину, и, придав себе невозмутимый вид, не спеша прошел мимо кассы.

Однако его быстро задержали бдительные стражи порядка. В судебном заседании барнаулец вину признал. Мировой судья приговорил его к штрафу в тысячу рублей, сообщает пресс-служба судебного участка № 5.

Барнаул

Алтайская правда