Горняк22: Уголовное дело возбуждено после обрушения второй стены в Барнауле

В Барнауле после обрушения части стены жилого дома возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц комитета ЖКХ.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, жилой дом по ул. Советской Армии, 54 был признан аварийным и подлежащим сносу в 2013 году. В нем 11 из 30 помещений находятся в муниципальной собственности.

По данным следственных органов, до 2015 года были поставлены сроки отселения жильцов из дома.

«Однако чиновниками комитета ЖКХ города мер по расселению людей и реализации полномочий по назначению временной управляющей компании принято не было», – говорится в сообщении управления.

На днях у дома отпала наружная часть стены, что повлекло угрозу обрушения кровли. Жильцов эвакуировали.

Несколькими часами ранее следком информировал о начале проведения проверки по этому дому.

Тем временем, пресс-служба мэрии сообщает, что эксперты оценили техническое состояние этого дома и пришли к выводу, что есть риск дальнейшего обрушения кладки. В пункте временного размещения находятся четыре человека. Остальные жильцы живут у родных и знакомых. В районе введен режим ЧС, границы зоны которого – придомовая территория по ул. Советской Армии, 54.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитету ЖКХ ускорить сроки расселения жильцов.

Кроме того, с организацией «Земстройпроект» заключен договор на обследование несущих конструкций здания по ул.1-й Западной, 51, у которого также на днях обвалилась часть стены.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Барнаул

Алтайская правда