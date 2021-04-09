Горняк22: В восьми районах Алтайского края введен режим повышенной готовности из-за паводка

Главы администраций ввели режим повышенной готовности в Чарышском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском и Третьяковском районах.

Паводковая обстановка в регионе остается стабильной, подтопления жилых домов не зарегистрировано. Уровни воды на реках колеблются, но остаются ниже критических. Однако снег сейчас активно тает, талые воды подтапливают поля, синоптики предупреждают, что ситуация может осложниться в связи с ожидаемым вскрытием реки Чарыш и подъемом уровня воды в реке Алей.

В селах, которые попали в зону риска, работают спасатели. Они ходят по дворам, предупреждают о возможном подтоплении, иногда граждан перевозят через подтопленные талой водой места. Также идут прочистка стоков, отсыпка низменных мест.

Оперативные группы МЧС контролируют ситуацию в Локтевском, Петропавловском, Краснощековском районах. В Краснощеково дежурит аэромобильная группировка из восьми человек, у них с собой водоналивные дамбы.

В Староалейском и Карпово-2 работают спасатели управления гражданской обороны. Они взяли лодки и мотопомпы для откачивания воды. Сотрудники не выпускают из внимания место, где вода изолировала от мира пять домов. Жителям оказывают помощь.

В ГУ МЧС по краю сообщают: если ваш дом попал в зону подтопления, обратитесь к сельскому старосте, следите за новостями, выполняйте все требования местных властей. Также можно позвонить на телефон доверия МЧС: 8 (3852) 65-82-19.

Добавим, по сети гуляет видео из Усть-Таловки Курьинского района, где река Таловка временно затопила деревню. В ГУ МЧС по региону «Алтайской правде» сообщили, что это случилось два дня назад. Здесь работали дорожники, они освободили русло от льдин и пропустили воду. Обстановка в селе быстро стабилизировалась, вода ушла.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Алтайская правда