Горняк22: Неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении девочки в Барнауле

Следственные органы Барнаула просят горожан оказать помощь в установлении личности мужчины, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности маленькой девочки.

7 апреля года около дома №31 по улице Панфиловцев неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней девочки.

Возраст мужчины от 20–35 лет. Он был одет в черную шапку, красную куртку и спортивные брюки, сообщает региональный СК.

Следственные органы просят барнаульцев оказать помощь в установлении личности подозреваемого. Позвонить можно по телефонам в Барнауле: 8 (385–2) 42–02–02, 29–80–39 или 02.

Барнаул

Алтайская правда