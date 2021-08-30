Горняк22: Конфликт местного жителя с туристами в Республике Алтай попал на видео

кадр из видео Фото: instagram.com/altai_gorets

Предметом спора стало якобы нахождение путешественников на территории сакрального места. В комментариях мнения людей разделились

В Республике Алтай произошел конфликт местного жителя с группой туристов, состоящей из женщин и детей. Видео инцидента опубликовал в Instagram сам мужчина.

На съемке видно, что туристы собирают чабрец на склоне холма неподалеку от обрядового столба. Автор видео велит гостям покинуть эту территорию, однако те – против. Начинается словесная перепалка со взаимными угрозами.

«На чтимых и священных местах нашего народа приезжие ведут себя нагло», – написал алтаец.

Большая часть подписчиков оказалась с ним солидарна, однако в сообществе _gorno_altaysk_one высказывалось и противоположное мнение.

«Я родилась в республике и хотелось бы знать – кроме как нашего Священного Алтая есть отдельные места, где нельзя находится каким-то отдельным людям, может даже и мне!»,

«Люди откуда знают, спокойно сидят, зачем их гнать и скандалить?»,

«Автор видео вообще в край обнаглел! На каком основании он выгоняет женщин собирать обычную лекарственную травку возле дороги!», – пишут комментаторы.

Это не первый конфликт местных и путешественников за последнее время. Так, в мае один из алтайцев устроил поборы с туристов за проезд по якобы принадлежащим ему землям.

Ранее «Толк» сообщил о том, что алтайским общественникам пришлось очищать придорожные скалы от надписей приезжих.

ТОЛК