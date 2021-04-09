Горняк22: Вынесен приговор молодому барнаульцу, который занимался закладкой наркотиков

В Барнауле приговорен к 3 годам лишения свободы молодой человек, который занимался сбытом наркотических средств.

В августе прошлого года сотрудники задержали на тот момент 17-летнего барнаульца при формировании тайников с наркотическими средствами. В ходе досмотра у него было изъято около 30 свертков с приготовленными для сбыта наркотиками.

Молодой человек признался, что занимается закладкой наркотических средств, а также указал тайники. Кроме того, он активно помогал в раскрытии преступления, предоставил свой телефон, где была информация о координаторах его преступной деятельности.

С учетом всех этих обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Данный приговор был обжалован в суде апелляционной инстанции под предлогом суровости назначенного наказания. Но краевым судом приговор оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Алтайского края.

Барнаул

Алтайская правда