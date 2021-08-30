Горняк22: Линдеманну предложили закрытую площадку для шоу в Твери

Тилль Линдеманн Фото: instagram.com/till_lindemann_official

Прежде в гостиницу к артисту пришли люди в штатском — ему выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер

Организаторы фестиваля в Твери, на котором планировалось выступление фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, предложили артисту выступить на закрытой площадке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местного предпринимателя, который устраивает эвент.

Уточняется, что шоу должно будет пройти с соблюдением антиковидных мер. О реакции артиста пока ничего не известно.

Прежде организаторы объявили об отмене фестиваля в Твери, где было заявлено выступление Линдеманна,. Решение было принято на фоне внимания надзорных органов в связи с ковидными ограничениями.

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