Горняк22: На привокзальной площади Рубцовска погасили Вечный огонь

Вечный огонь Фото: "Толк"

В администрации города журналистов проинформировали, что это временная мера, которая связана с техническими причинами в обслуживании

В Рубцовске на площади 21-го Гвардейского стрелкового полка в районе вокзала временно погасили Вечный огонь. Об этом сообщает издание «Местное время».

Как сообщили ресурсу в городском Управлении культуры, приостановка работы системы произошла по техническим причинам. С чем именно это связано – не уточняется.

В ответственной за работу объекта службе уверяют, что функционирование Вечного огня восстановят в ближайшее время.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 11 алтайских ветеранов ВОВ получат новое жилье в 2021 году.

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