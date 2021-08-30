Горняк22: Автомобилист снял на видео «сказочного» оленя на ночной алтайской трассе
Косуля Фото: pixabay.com
Животное вышло на дорогу на спуске с горного перевала Чике-Таман. Косуля некоторое время гуляла перед машиной в свете фар
В Республике Алтай на видео сняли красивую косулю, выскочившую на ночную трассу перед автомобилем. Кадры появились в соцсетях.
По словам авторов ролика, необычная встреча произошла на спуске с перевала Чике-Таман в сторону Кош-Агача. Водитель смог вовремя затормозить и полюбоваться лесным гостем, который не спешил покинуть проезжую часть.
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В комментариях пользователи восхитились красоте животного.
«Где ножкой топнет, там серебро и золото останется… Помните сказки Бажова?»,
«Серебряное копытце»,
«Красавец», – пишут они.
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