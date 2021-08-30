Горняк22: Астрологи назвали 5 самых опасных дней в сентябре 2021 года
Планета. Меркурий. Космос Фото: ParallelVision с сайта Pixabay
В сентябре нас ждет пять опасных дней, но это совсем не значит, что должно случиться что-то плохое. Просто в эти дни стоит быть более осторожными
10 сентября – переход Венеры в Скорпиона
Когда планета Венера перейдет в знак Скорпиона, люди станут суетливыми и не пунктуальными, а также слабыми и ленивыми. Астрологи сообщают, что 10 сентября планы многих людей могут сорваться.
11 сентября – Луна в перигее
В этот день произойдет сильное сближение Луны с Землей в момент ее роста в Скорпионе. Такое положение негативно скажется на настроении и удачи в любви. Этот период может спровоцировать ревность и недоверие в паре. Велик риск распада отношений, которые начались недавно. Астрологи советуют в этот день не проводить время рядом со своей второй половиной, не просить ее о помощи и не высказывать претензии.
15 сентября – переход Марса в Весы
Последствия этого перехода отразятся на нас не только 15 сентября, но и в следующие полтора месяца. Астрологи называют этот день днем дисгармонии и дисбаланса. Также в этот период могут вернуться вредные привычки, вероятны измены супругов и формирования любовных треугольников.
21 сентября – Полнолуние в Овне
Астрологи советуют не выходить в этот день из собственной зоны комфорта. Лучше всего заниматься самыми простыми делами или просто отдохнуть. 21 сентября – вторник, будний день, в который не всем удастся хорошо отдохнуть, поэтому астрологи рекомендуют меньше уставать.
27 сентября – начало ретроградного Меркурия
Ретроградный Меркурий будет сулить всем неприятности финансового характера. В этот день и последующие три недели лучше воздержаться от дорогих и необдуманных покупок. В это время настроение может быть не стабильным, а на первый план выйдут неприятные воспоминания и обиды.
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