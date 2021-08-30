Горняк22: Стратегия, энергетики и много «спасибо»: как прошла последняя сессия созыва АКЗС

Депутат АКЗС Фото: Дмитрий Черских / Пресс-служба АКЗС

Депутаты подвели итоги работы созыва, приняли пакет важных законов и утвердили пакет социальных инициатив федеральным коллегам

27 августа прошла завершающая сессия текущего созыва Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС). Она оказалась вовсе не дежурной, а достаточно «боевой» и плодотворной. Депутаты рассмотрели 31 вопрос: утвердили новую Стратегию развития региона до 2035 года, приняли закон о молодежной политике, вышли с важными социальными инициативами на федеральный уровень. А кроме того, – подвели итоги и поблагодарили коллег за работу — вне зависимости от политических пристрастий.

Самый результативный

Сессию начал председатель Александр Романенко с короткой речи о кратких результатах работы парламента за пять лет. Он назвал этот период серьезным этапом в политической жизни края.

Спикер подчеркнул, что этот созыв стал самым результативным за историю законотворчества в крае — он принял 583 закона.

«Но дело, конечно, не в количестве принятых актов, а в том, какой эффект они дали для развития региона, его экономики, социальной сферы, для жителей края», – сказал Романенко.

Он напомнил, что если в бюджете на 2017 году депутаты предусмаривали расходы в сумме 82 млрд рублей, то на 2021 — уже 140 млрд. Рост составил около 170%. «Причём выросли не только поступления из федерального бюджета, но и собственные доходы. Это позволило направить дополнительные ресурсы на главную задачу – повышение уровня жизни людей», – добавил спикер.

Александр Романенко Фото: Дмитрий Черских / Пресс-служба АКЗС

Он перечислил некоторые важные направления работы:

организована работа по бесплатному питанию для детей,

продвигался здоровый образ жизни,

выработан новый способ предоставления жилья детям-сиротам,

увеличена квота на приём на работу инвалидов,

решалась проблема выделения земель многодетным семьям.

выросло финансирование программы поддержки местных инициатив, по ней создали более 800 объектов,

усовершенствована патентная система налогообложения, и ею пользуется уже более 22 тыс. предпринимателей.

Романенко также напомнил о введении новой системы оплаты труда педагогов, которая стала значительно прозрачнее и понятнее.

Он признал: не все инициативы удалось реализовать, в том числе — из-за недостатка средств в бюджете. Депутатам приходилось искать баланс между социальными обязательствами и мерами стимулирования экономики.

Председатель АКЗС поблагодарил коллег за работу: «Споров было немало, но именно в них рождается истина. Надо только захотеть услышать и понять друг друга».

Он уверен, что каждый депутат запомнит те вопросы, которые ему удалось решить.

Новая Стратегия развития

Одним из важнейших вопросов повестки 27 августа стало рассмотрение и принятие в окончательном чтении новой Стратегии развития Алтайского края до 2035 года.

В первом чтении проект документа депутаты утвердили еще в 2019 году. Затем работа приостанавливалась из-за трудностей пандемии, когда все силы были направлены на преодоление заболеваемости и последствий эпидемии для экономики и социально сферы края.

Позже губернатор края Виктор Томенко отмечал, что это даже оказалось правльным, так как федеральное правительство пересмотрело показатели нацпроектов. Их учитывали, когда вновь вернулись к проекту Стратегии.

Целью Стратегии является устойчивый экономический рост, который даст возможность создать комфортную среду для жизни, творчества и самореализации жителей региона.

Алтайский край станет ведущим аграрно-индустриальным экспортно ориентированным регионом Сибири и Дальнего Востока, в котором в приоритете будут повышение инвестиционной и инновационной активности, рассказал Анатолий Нагорнов, и. о. министра экономического развития.

Согласно документу, к 2035 году повысятся ключевые показатели социально-экономического положения края: номинальные зарплаты возрастут в 3,7 раза, валовый региональный продукт — в 1,8 раза, инвестиции в основной капитал — в 2,1 раза, экспорт — в 3 раза.

В минэкономразвития региона считают, что стратегия — это ответ на глобальные вызовы, образ будущего, система долгосрочных приоритетов.

Александр Молотов Фото: Виталий Барабаш

Обсуждение документа вышло достаточно эмоциональным. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов сказал, что не принимать его нельзя, поскольку регион не может жить без ориентиров развития.

Он рассказал, что у него были вопросы к проекту и он даже критиковал разработчиков за чересчур высокие цели. Однако Молотов подчеркнул, что без стратегии дальше двигаться невозможно.

Другой член фракции Владислав Вакаев обратил внимание, что в документ слабо «вписаны» интересы территорий края, с которыми проект также нужно было подробно обсудить, чтобы люди с мест участвовали в этом и поверили в то, что исполнить задачи Стратегии возможно.

Владимир Семенов, лидер фракции ЛДПР, не увидел в Стратегии механизмов, которые бы позволили краю значительно увеличить благосостояние граждан, а значит — прекратить отток квалифицированного активного населения.

Помимо этого, у него вызвали сомнения указанные драйверы роста вроде Бирюзовой Катуни и игорной зоны — в туризме, Мунайского разреза — в энергетике и т. д.

Представители «Единой России» указывали как на пробелы, так и на достоинства документа. Скажем, Сергей Писарев настаивал на принятии программы по демографии, так отток лучших кадров носит угрожающий характер.

«Мне говорят, что миграция — нормальное явление. Но проблема есть!», – сказал он. И привел в пример хозяйство Калманского района, в котором не могут найти рабочих на зарплату в 45 тысяч рублей. Он считает, что если эти проблемы не решать, что реализовывать стратегию будет некому.

Сергей Серов, напротив, говорил о том, что нельзя списывать и то хорошее, что делается на селе. А там растет урожайность, проводится техперевооружение, ремонтируются дороги, соцобъекты. А в стратегии определены цели и — важно — механизмы их достижения.

Лидер фракции КПРФ Мария Прусакова, впрочем, подвергла сомнению светлый образ села, созданный Сергеем Серовым и сказала, что решение проблем станет рост зарплат.

Сергей Приб Фото: Виталий Барабаш

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб, однако, вернул дискуссию в русло обсуждения самого документа, акцентировав внимание на том, что она продуманна и опирается на реальные показатели.

«Если бы мы хотели построить космодром или метро, то это было бы нереалистично. У нас же все сбалансировано, мы поднимаем реальный сектор. В стратегии все учтено», – сказал Приб.

Юрий Матвейко отметил, что, возможно, документ и не уникальный, но качественно проработанный. Он выразил надежду, что Стратегия не будет пылиться на полке до 2035 года, а станет рабочей».

Итог дискуссии подвел Александр Романенко, который сказал, что цифры могут подвергаться сомнению, но это нормально, так как невозможно точно спрогнозировать, что будет через 15 лет. «Просто написанием цифр мы не можем прийти к поставленному результату, это огромный труд всех», – подчеркнул он.

Спикер также добавил, что этот документ — и посыл федеральным властям: край готов ставить амбициозные цели и задачи, но исходя из реального уровня экономики. Но даже в этом случае региону будет сложно достичь российских показателей.

«И это тоже посыл — давайте что-то придумывать вместе. Если мы не остановим негативные демографические процессы, конечно, будет сложно решать амбициозные задачи».

Компенсации для многодетных семей

Многодетные семьи Алтайского края, в которых растут пять и более детей, в будущем смогут получить единовременную денежную компенсацию взамен полагающегося им бесплатного земельного участка. Соответствующие поправки в первом чтении также приняли депутаты 27 августа.

Ирина Солнцева Фото: altai-ter.er.ru

Сегодня более 13 тысяч многодетных семей в регионе стоят в очереди на земельные участки, но движется она медленно, так как в муниципалитетах мало оснащенных инфраструктурой земель, пригодных для постройки жилья, а бюджетных средств не достаточно для дорогостоящих работ по подведению сетей.

«Нам поступали предложения о введении выплат, даже если их размер будет ниже стоимости участка», – рассказала депутат Ирина Солнцева.

С инициативой на сессию вышли «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Пока документ касается только семей, где пять и более детей. Но и таких в крае около 2 тысяч.

Выплату, согласно документу, можно будет потратить только целевым образом — на покупку участка, его подключение к сетям, на уплату первоначального взноса при получении кредита, на аренду земельного участка под строительство и т. д.

Глава фракции «СР» Александр Молотов считает, что законопроект — начало пути по решению злободневной проблемы.

Ограничения по «энергетикам»

Депутаты ограничили продажу детям энергетических напитков и запретили – товаров, содержащих газ (зажигалок, балончиков).

Как ранее рассказывал глава комитета по здравоохранению Александр Лазарев, энергетики содержат сверхвысокую для детей дозу кофеина, что может наносить вред их здоровью.

Утвержденный во втором чтении закон запретил продавать такие напитки детям:

в учреждениях образования, спорта и отдыха, культуры, оздоровления, соцзащиты,

в медорганизациях,

на территориях спортивных сооружений,

в учреждениях общепита,

в магазинах, которые располоедны в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях,

в торговых автоматах,

в местах проведения массовых мероприятий.

Полностью запрещена продажа детям товаров со сжиженным углеводородным газом. В среде подростков распространяется так называемый сниффинг — вид токсикомании, вызывающий патологическую зависимость, заболевания мозга, агрессию и прочее.

Туризм

Депутаты внесли поправки в закон о туризме, которые призваны упорядочить работу экскурсоводов, гидов, проводников. Контролировать эту сферу будет региональное управление по туризму.

Оно сможет проводить аттестацию и следить за работой организаций, предоставляющих такие услуги. Также управление разработает положение о таком виде контроля.

Закон также наделил местные администрации правом разрабатывать и исполнять программы развития туризма.

Закон для молодежи

Екатерина Четошникова Фото: Виталий Барабаш

Депутаты также утвердили новый закон о молодежной политике. Он также утверждался во втором чтении.

Как рассказала глава профильного краевого управления Екатерина Четошникова, в документе акцент сделан на создании инфраструктуры поддержки молодежи, в том числе сети молодежных центров.

Также прописаны все меры помощи молодым жителям края в сферах труда, занятости, профориентации, экологического воспитания.

Обращения к федералам

Кроме того, депутаты вышли с большим блоком инициатив на федеральный уровень.

1. Аттракционы

После произошедшей в Барнауле трагедии на аттракционе, в результате которой серьезно пострадали дети, депутаты, правоохранители внимательно изучили законодательство и выяснили, что в нем есть серьезные «белые пятна» в вопросе регулирования работы таких объектов, рассказал Денис Голобородько, глава правового комитета АКЗС.

Как оказалось, надзор за аттракционами ведет ведомство, занимающееся контролем за тракторами, самоходными машинами, строительной техникой. И тема отслеживания работы аттракционов не была приоритетной. По словам Голобородько, многие предприниматели даже не регистрировались, устанавливали конструкции фактически самовольно. Это вело к травматизму.

Предложения алтайских законодателей направлены на то, чтобы сделать регистрацию таких предпринимателей ясной, прозрачной и ввести ответственность за нарушение правил регистрации и эксплуатации аттракционов.

«Но наша цель — не привлечь к ответственности, а обезопасить наших детей», – говорит глава комитета.

Предлагаемые штрафы, по его словам, носят, скорее, воспитательный, чем карательный характер: от 3 тысяч рублей для ИП, у которых объекты низкого уровня риска, до 100 тысяч — для юрилиц, эксплуатирующих аттракционы высокого уровня риска.

Денис Голобородько Фото: Дмитрий Черских / Пресс-служба АКЗС

2. Пенсии

Также депутаты вышли к федеральным коллегам с инициативой возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.

3. Жилье для детей-сирот

Алтайские законодатели предложили на федеральном уровне закрепить за регионами право предоставлять жилищные сертификаты детям-сиротам от 23 лет.

Сейчас власти должны предоставлять им жилье. Но, считают депутаты, есть причины, которые объективно затрудняют этот процесс.

Это и сложности конкурсных процедур, из-за чего застройщики отказываются в них участвовать. И отсутствие обязанности у строительных компаний проектировать жилье, отвечающее требованиям по площади и структуре. И невозможность участия властей в строительстве с использованием эскроу-счетов.

Именно поэтому, считают в АКЗС, важно на федеральном уровне закрепить альтернативу в виде сертификата, на который человек самостоятельно сможет купить себе жилье.

Кроме того, отсутствие федеральных норм создает трудности для реализации региональных документов. Так, в Алтайском крае, где компенсации ввели законодательно, их выдачи поставлены на паузу, рассказала глава комитета по социально политике Татьяна Ильюченко.

Суды отказались утверждать мировые соглашения между детьми-сиротами и минстроем из-за противоречий федеральным нормам, а без них выплаты невозможны. Хотя прокуратура при утверждении регионального закона не высказывала замечаний.

По словам Ильюченко, было уже несколько попыток внесения такого предложения на федеральный уровень, алтайские депутаты предложили свое видение.

Сейчас в крае готовы воспользоваться сертификатами около 300 детей-сирот. Татьяна Ильюченко Фото: Виталий Барабаш

4. Многодетные семьи

Краевые законодатели направят обращение в правительство о формировании единого подхода в стране к определению статуса многодетной семьи и создании общих механизмов их поддержки во всех регионах.

Сейчас в сущности эти параметры определяет каждый регион, и поэтому в разных субъектах существуют серьезные отличия и в статусе многодетных семей, и в характере помощи им.

Единая политика позволит, по словам Ильюченко, семьям даже при переезде не терять поддержку.

5. Дети войны

С такой же инициативой депутаты выйдут и в отношении детей войны – об установлении федерального статуса и единого пакета мер поддержки. Сегодня уже более чем в 30 регионах, включая Алтайский край, такая категория определена законодательно.

В завершении сессии депутаты поблагодарили друг друга за работу и пожелали побед.

ТОЛК