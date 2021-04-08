Горняк22: Два автомобиля загорелись на парковке ночью в Барнауле

В Барнауле ночью 7 апреля огонь охватил два грузовых автомобиля, стоящих на парковке около здания по улице Взлетная, 16. В результате пожара оба транспортных средства оказались серьезно повреждены.

Как рассказали «Алтайской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, сообщение о возгорании поступило в 03:34. Загорелись фургон Mitsubishi Fuso Canter и «ГАЗель» (будка-фургон).

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Открытое горение было ликвидировано за 15 минут.

В результате пожара никто не пострадал. Огнем повреждены повреждены фургон Mitsubishi Fuso Canter и кабина «ГАЗели».

Предварительная причина пожара — неисправность транспортного средства.

Барнаул | Пожар

Алтайская правда