Горняк22: Жительница Барнаула обратилась к гадалке и потеряла более 1 млн рублей

В Барнауле полиция расследует уголовное дело о крупной краже. Жительница краевой столицы лишилась денег, обратившись к гадалке.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, 34-летняя горожанка столкнулась с проблемами в семейной жизни и нашла объявление гадалки. Женщина позвонила по указанному номеру. Незнакомка на том конце провода представилась ясновидящей.

Ведунья сказала, что ее услуги стоят 1 тыс. рублей. Клиентка перевела нужную сумму на банковский счет.

Через некоторое время с ней снова связалась незнакомка и сообщила, что на семью наложена порча, и чтобы избавиться от неё, надо перечислить еще 20 тыс. рублей. Горожанка снова доверилась и перевела деньги.

Позже она зашла в приложение банка, и оказалось, что на неё оформлено три кредита. Деньги были переведены на те же реквизиты, по которым оплачивалось снятие порчи.

Барнаул

Алтайская правда