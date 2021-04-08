Горняк22: Глава МУП на Алтае давал скидку друзьям и родным на добычу животных

В Алтайском крае будут судить директора муниципального унитарного предприятия Ельцовского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщает СУ СК РФ по региону, мужчина занимался охраной и организацией отстрела объектов животного мира. По данным следствия, с 2015 по 2020 год он выдавал разрешения на добычу животных своим приятелям и родственникам по сниженной стоимости. Организации был причинен ущерб на 400 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал вину. Прокурор утвердил обвинение, дело передано в суд.

Ельцовский район

Алтайская правда