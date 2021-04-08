Горняк22: Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за паводка

На вскрывающейся реке Чарыш в Алтайском крае могут образоваться заторы льда. Есть риск достижения опасных отметок и подтопления прибрежных территорий. Также уровень воды резко повышается на реке Алей.

Лёд на реке Чарыш будет вскрываться с 7 по 9 апреля. Уровень воды на реке продолжит повышаться. Опасных отметок он может достигнуть в районе села Карпово-2, где опасная отметка составляет 375 см над нулем поста, у села Белоглазово (опасная отметка 520 см), свх Чарышский (530 см), сообщает Алтайский ЦГМС.

7-8 апреля на реке Алей в районе села Староалейское Третьяковского района будет и дальше подниматься уровень воды. Не исключено, что и здесь вода достигнет опасных отметок (340 см).

Фото: 22.mchs.gov.ru

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Алтайская правда